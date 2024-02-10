Глава РАН заявил о создании для СВО уникальных бронежилетов

Глава РАН Красников: в РФ удалось быстро создать уникальные бронежилеты для СВО Российские ученые во время специальной военной операции (СВО) очень быстро разработали новые материалы, позволившие создать бронежилеты, уникальные по своим защитным свойствам, заявил глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
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