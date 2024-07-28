Второй день «Дирекцион-Норда» завершился плац-концертом в Архангельске

С 26 по 28 июня в регионе проходит фестиваль духовых оркестров, приуроченный к Дню Военно-Морского Флота РоссииС 26 по 28 июня в регионе проходит фестиваль духовых оркестров, приуроченный к Дню Военно-Морского Флота РоссииГлавной концертной площадкой в Архангельске стала Красная пристань.
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