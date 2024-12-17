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В МИД РФ высмеяли заявление Госдепа США о непричастности к убийству Кириллова

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла заявление американского Госдепа о якобы непричастности к теракту в Москве, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

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