Россия и Китай создают крупнейший в мире полярный контейнеровоз ледового класса Ice7

Российский государственный концерн и китайская компания NewNew Shipping Line ведут совместную разработку серии из пяти полярных контейнеровозов, предназначенных для круглогодичных перевозок грузов по Северному морскому пути.
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