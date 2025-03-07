Минсельхоз прокомментировал возможность взлета цен на пшеницу

Если урожай зерновых в России в текущем году окажется ниже ожиданий, то Минсельхоз готов к введению дополнительных нетарифных мер регулирования зернового рынка и снижения цен в случае их незапланированного роста.
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