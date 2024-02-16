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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Предвыборная программа Даванкова. Что предложил кандидат в президенты России?

Предвыборная программа Даванкова. Что предложил кандидат в президенты России?

Даванков предлагает вести переговоры с Украиной, бороться с нелегальными мигрантами и вернуть прямые выборы мэров Кандидат в президенты России от партии "Новые люди" Владислав Даванков опубликовал свою предвыборную программу.

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Комментарии
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Вячеслав
Наобещать можно, что хочешь...Язык без костей....Зелень тоже много обещал.
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19 час.
валерий наследованный
У него тут промелькнуло:&quot; Равные возможности для каждого,вместо оттока молодежи из регионов в Москву&quot;..Хм Это можно сделать,если каждые лет 15-20-ть менять столицу! Сделать президентский срок 10-ть лет(и не более 2-х сроков) А в президенты избирать губернаторов,которые смогли доказать своей успешной работой в регионе,свою состоятельность! Выбирать надо из лучших и столицу переносить туда..Тогда все выправится само-собой и будет интерес местным властям работать как можно лучше,а не просто отбывать время на посту!
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18 час.
А
Александр
детский сад!!!
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11 час.

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