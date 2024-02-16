Предвыборная программа Даванкова. Что предложил кандидат в президенты России?

валерий наследованный

У него тут промелькнуло:" Равные возможности для каждого,вместо оттока молодежи из регионов в Москву"..Хм Это можно сделать,если каждые лет 15-20-ть менять столицу! Сделать президентский срок 10-ть лет(и не более 2-х сроков) А в президенты избирать губернаторов,которые смогли доказать своей успешной работой в регионе,свою состоятельность! Выбирать надо из лучших и столицу переносить туда..Тогда все выправится само-собой и будет интерес местным властям работать как можно лучше,а не просто отбывать время на посту!