Основательница WB Бакальчук призвала журналистов не посещать склад в Шушарах

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (бывшая Бакальчук) сообщила в своем Telegram-канале, что ее экс-муж Владислав Бакальчук готовит "незаконный пресс-тур" на складе компании в Шушарах, который еще не ввели в эксплуатацию после пожара, произошедшего в январе 2024 года.
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