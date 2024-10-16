Основательница WB Бакальчук призвала журналистов не посещать склад в Шушарах

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (бывшая Бакальчук) сообщила в своем Telegram-канале, что ее экс-муж Владислав Бакальчук готовит "незаконный пресс-тур" на складе компании в Шушарах, который еще не ввели в эксплуатацию после пожара, произошедшего в январе 2024 года.