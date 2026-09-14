В Японии появилась первая «скорая помощь» для человекоподобных роботов

GMO AI & Robotics запускает специализированный автомобиль техобслуживания с диагностическим оборудованием, запчастями и подменным гуманоидом на борту GMO AI & Robotics объявила 8 сентября о запуске первого в Японии специализированного автомобиля техобслуживания для человекоподобных роботов.
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