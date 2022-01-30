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Пушков заявил о нежелании Европы воевать за Украину

Пушков заявил о нежелании Европы воевать за Украину

Москва, 30 января. Европа не станет вступать в возможный вооруженный конфликт с участием Украины. Таким образом российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ Венгрии от размещения дополнительных подразделений НАТО на территории страны.

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