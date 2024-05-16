В толпах протестующих в Грузии, выступающих против местного закона об иноагентах, находятся инструкторы из неправительственных организаций США, которые ранее готовили погромы в России, призывали молодёжь выйти на улицу и готовили провокации в ходе недавних выборов президента РФ.