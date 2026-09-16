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Молодежь мира едет на Алтай: край участвует в крупном международном фестивале

Молодежь мира едет на Алтай: край участвует в крупном международном фестивале

48 молодых лидеров Алтайского края принимают участие в международном фестивале, а уже 18 сентября наш регион примет иностранных гостей у себя С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге проходит Международный фестиваль молодежи — МФМ-2026.

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