Молодежь мира едет на Алтай: край участвует в крупном международном фестивале

48 молодых лидеров Алтайского края принимают участие в международном фестивале, а уже 18 сентября наш регион примет иностранных гостей у себя С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге проходит Международный фестиваль молодежи — МФМ-2026.
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