МВД по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в 2021 году лица из числа руководства Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан и руководства администрации г.