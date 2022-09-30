МВД по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в 2021 году лица из числа руководства Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан и руководства администрации г.
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