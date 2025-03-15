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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко о разгроме Киз: «Не ожидала, что матч пройдет так быстро. Очень нужный реванш»

Соболенко о разгроме Киз: «Не ожидала, что матч пройдет так быстро. Очень нужный реванш»

В полуфинале в Индиан-Уэллс первая ракетка мира победила 6:0, 6:1 и взяла реванш за поражение в финале Australian Open.

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