«У нас так принято» – мигрант отказался пристёгивать ребёнка в такси

СимАчка Пушистая

Я, говорит иностранная мать, разрешила) Ну просто мать года! Разрешила она. А для ГИБДД ты кто такая, императрица Вселенной, что ли, чтобы разрешать? Гайцы вдаваться не будут, нахрен всех оштрафуют,и водилу, и ебанатов-родителей, да ещё и соцопеку натравят за намеренное создание опасности для ребенка.