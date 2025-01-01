В Сети завирусился новый ролик, где армянин, недавно приехавший в Россию, поучает нашего таксиста тому, как НЕ надо соблюдать правила.
«У нас так принято» – мигрант отказался пристёгивать ребёнка в такси
Комментарии
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СимАчка Пушистая
Я, говорит иностранная мать, разрешила) Ну просто мать года! Разрешила она. А для ГИБДД ты кто такая, императрица Вселенной, что ли, чтобы разрешать? Гайцы вдаваться не будут, нахрен всех оштрафуют,и водилу, и ебанатов-родителей, да ещё и соцопеку натравят за намеренное создание опасности для ребенка.
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4 час.
Владимир Алтайцев
У них в стране так принято? Тогда пусть едет в свой хутор. А живёшь, презик штопаный в России, подчиняйся ЕЁ законам, а не законам твоей заимки.
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3 час.
Евгений Мангуш
Образец классического идиота
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1 час.
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