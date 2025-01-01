ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 340 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Как же надоел этот петушара. И не только он. Телек смотрела\слушала авторадио и праздновали . Попрыгала по программам...Надо же, еще есть...
  • Евгений Мангуш
    Пока Трамп будет у власти с Израилем ничего не произойдёт. А все эти предсказания- это гадание на кофейной гуще., так...Израиль падёт, Па...
  • Евгений Мангуш
    Образец классического идиота«У нас так принят...

«У нас так принято» – мигрант отказался пристёгивать ребёнка в такси

«У нас так принято» – мигрант отказался пристёгивать ребёнка в такси

В Сети завирусился новый ролик, где армянин, недавно приехавший в Россию, поучает нашего таксиста тому, как НЕ надо соблюдать правила.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СимАчка Пушистая
Я, говорит иностранная мать, разрешила) Ну просто мать года! Разрешила она. А для ГИБДД ты кто такая, императрица Вселенной, что ли, чтобы разрешать? Гайцы вдаваться не будут, нахрен всех оштрафуют,и водилу, и ебанатов-родителей, да ещё и соцопеку натравят за намеренное создание опасности для ребенка.
Ответить
4 час.
Владимир Алтайцев
У  них в стране  так принято?  Тогда  пусть едет  в свой  хутор. А  живёшь, презик  штопаный в России, подчиняйся  ЕЁ  законам, а  не  законам твоей  заимки.
Ответить
3 час.
Евгений Мангуш
Образец классического идиота
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх