Посольство РФ одобрило заявление Госдепа о реализации Минских соглашений

Заявление представителя Госдепа США Неда Прайса о необходимости полной реализации Минских соглашений является позитивным сигналом, заявили 3 февраля в посольстве России в Вашингтоне, сообщает пресс-служба посольства на странице в соцсети Facebook.
Заявление представителя Госдепа США Неда Прайса о необходимости полной реализации Минских соглашений является позитивным сигналом, заявили 3 февраля в посольстве России в Вашингтоне, сообщает пресс-служба посольства на странице в соцсети Facebook.
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