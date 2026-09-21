Звезду сериала "Зимородок" Сарачоглу задержали в аэропорту по делу о наркотиках

Сериал "Дети сестер", реж. Фарук Тебер, 2019 Турецкую актрису Афру Сарачоглу, сыгравшую главную роль в сериале "Зимородок", задержали в аэропорту.
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