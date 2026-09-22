Первый гаджет для ребенка: как выбрать и как настроить

Это не только про родительский контроль и экранное время фото: Yuri Arcurs peopleimages.com/Getty ImagesВопрос, покупать ребенку свой девайс или не покупать, встает перед родителями все реже, запретить ли игнорировать цифровой мир невозможно, он вокруг нас, и ребёнок неминуемо в него попадет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- 35 цитат Кира Бул...
- ВР 35 цитат Кира Бул...
- М Ирина Шейк и еще ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым