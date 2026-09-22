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Первый гаджет для ребенка: как выбрать и как настроить

Первый гаджет для ребенка: как выбрать и как настроить

Это не только про родительский контроль и экранное время фото: Yuri Arcurs peopleimages.com/Getty ImagesВопрос, покупать ребенку свой девайс или не покупать, встает перед родителями все реже, запретить ли игнорировать цифровой мир невозможно, он вокруг нас, и ребёнок неминуемо в него попадет.

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