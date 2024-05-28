Насекомые гонят лосей к проезжей части: водителей в Петербурге и Ленобласти призвали к большей бдительности на дорогах

Животные часто покидают лес также из-за жаркой погоды, установившейся в регионе Согласно сообщению Северо-Западного Управления Росприроднадзора, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области участились случаи выхода лосей на проезжую часть автомобильных дорог.