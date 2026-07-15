День вкусной еды

Александр Симаков

Не, я неизведанную новую еду в ресторане больше пробовать не буду, попробовал один раз... Я лучше в честь Дня вкусной еды нажарю сегодня картошки с укропчиком, под селедочку с лучком и маслицем, под сто грамм из заиндевевшей бутылочки, с кусочком сала на черном ломтике хлеба... И даже не буду красиво сервировать стол - в честь Дня вкусной еды буду есть картошечку прямо со сковородки! Приятного аппетита!