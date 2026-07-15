Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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День вкусной еды

День вкусной еды

Ежегодно 16 июля отмечается праздник гурманов – День вкусной еды. Хотя точных данных нет – кто и когда решил «учредить» его, но это не мешает ему набирать популярность с каждым годом в разных странах.

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Комментарии
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Александр Симаков
Не, я неизведанную новую еду в ресторане больше пробовать не буду, попробовал один раз... Я лучше в честь Дня вкусной  еды нажарю сегодня картошки с укропчиком, под селедочку с лучком и маслицем, под сто грамм из заиндевевшей бутылочки,  с кусочком сала на черном ломтике хлеба...  И даже не буду красиво сервировать стол - в честь Дня вкусной еды  буду есть картошечку прямо со сковородки!  Приятного аппетита!
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