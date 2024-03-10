ЛДПР об инициативах, направленных на улучшение жизни россиян

Глава фракции ЛДПР в Госдуме несмотря на ажиотаж вокруг президентской гонки продолжает защищать простых людей — статус членов семей участников СВО, транспортный налог, пенсионные выплаты и другие законодательные инициативы в интересах народа.
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