ЛДПР об инициативах, направленных на улучшение жизни россиян

S

Sobering

Инициативы инициативами. Вот только в ЛДПР понятия не имеют каким образом эти инициативы реализовывать. Тоже самое происходит и с "поигравшим в социализм", но желающим играть дальше. Ну а третий либеральный кандидат, так вообще по понятиям ребёнок.