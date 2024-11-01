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Хотел понравиться украинцам, но… Поход Галкина* в нью-йоркский музей обернулся конфузом с русскими художниками

Хотел понравиться украинцам, но… Поход Галкина* в нью-йоркский музей обернулся конфузом с русскими художниками

Даже в Америке комик-иноагент хотел понравиться украинцам, но… Поход Максима Галкина* в нью-йоркский музей обернулся конфузом из-за русских художников - оказывается, муж Пугачёвой плохо знаком с историей мирового искусства.

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