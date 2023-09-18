Военное обозрение

3 536 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Misha Glusch
    а как вы хотели ссуки безнаказанно обстреливать Севастополь? за одну голову - десять, так Ермолов учил вас, чурок зам...Спикер ВС ВСУ Игн...
  • Вячеслав Гуськов
    Идиот - он и есть идиот. Устроился в теплое место и хрень несет.Секретарь СНБО Ук...
  • Вячеслав Гуськов
    Безлграмотное тупое дерьмо.Глава ГУР Украины...

Руководитель украинского ГУР: Украина не закончит войну парадом в Москве

Руководитель украинского ГУР: Украина не закончит войну парадом в Москве

После проведённого (очередного) совещания так называемой «Ставки» и после очередного созвона с американскими генералами руководитель Главного управления Украины Буданов сделал заявление, за которое его пора вносить в базу данных сайта «Миротворец» (экстремистский сайт, заблокирован в РФ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх