После проведённого (очередного) совещания так называемой «Ставки» и после очередного созвона с американскими генералами руководитель Главного управления Украины Буданов сделал заявление, за которое его пора вносить в базу данных сайта «Миротворец» (экстремистский сайт, заблокирован в РФ).
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