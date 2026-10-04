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В Алтайском крае фермер заплатит 2 млн рублей за погибших от пестицидов пчел

В Алтайском крае фермер заплатит 2 млн рублей за погибших от пестицидов пчел

Ответчик с требованиями не согласился Топчихинский районный суд взыскал около 2 млн рублей с главы крестьянского хозяйства в пользу владельца пасеки, пострадавшей после обработки соседних полей химикатами.

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