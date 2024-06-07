Депутат Макаров: Нужно говорить об уровне благосостояния населения

Нужно говорить не об экономическом росте, а об уровне благосостояния. Об этом 7 июня заявил председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на Деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума.
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