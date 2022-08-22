Новую семью для щенка акита-ину ищет губернатор Олег Кожемяко

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выберет новую семью для щенка акита-ину. Важное условие — собака должна жить среди детей, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство региона.
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