Кайл Лаури получил травму подколенного сухожилия в 3-м матче

Разыгрывающий «Майами» Кайл Лаури не смог доиграть третий матч серии плей-офф с «Атлантой» (110:111, 2-1) из-за травмы подколенного сухожилия левой ноги.

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