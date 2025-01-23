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Как Подмосковье отмечает День студента: развлечения для молодежи в парках региона

Как Подмосковье отмечает День студента: развлечения для молодежи в парках региона

Как Подмосковье отмечает День студента: развлечения для молодежи в парках региона Ирина ВальковаДень российского студенчества, известный как Татьянин день, — это не только профессиональный праздник студентов, но и отличная возможность повеселиться, отвлечься от учебных забот и встретиться с друзьями.

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