Как Подмосковье отмечает День студента: развлечения для молодежи в парках региона Ирина ВальковаДень российского студенчества, известный как Татьянин день, — это не только профессиональный праздник студентов, но и отличная возможность повеселиться, отвлечься от учебных забот и встретиться с друзьями.