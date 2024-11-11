NYT: в США противники и союзники ожидают «волну мести» со стороны Трампа

Противники и союзники переизбранного на второй президентский срок в США Дональда Трампа ожидают преследований политических оппонентов с его стороны в ответ на импичменты, обвинения, расследования и судебные иски.
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