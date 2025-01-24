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Царьград

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МЧС России: В Черном море собрано 173 000 тонн загрязненного грунта

МЧС России: В Черном море собрано 173 000 тонн загрязненного грунта

Акватория Черного моря подверглась тщательной проверке водолазами МЧС России после разлива мазута. Очищено более 303 км побережья, собрано 173 000 тонн загрязненного грунта; обследовано 3 469 кв км моря.

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