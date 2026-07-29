Unum Group отчитывается за II квартал 2026 года: рост операционной прибыли и выкуп акций

Страховой и финансовый гигант Unum Group (NYSE: UNM), один из крупнейших поставщиков решений по финансовой защите и страхованию сотрудников в США и Великобритании, 28–29 июля 2026 года опубликует отчет за второй квартал 2026 года.
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