ФИА направит «все доступное время и ресурсы» на смачивание травы после четырех красных флагов из-за возгораний

Практики перед Гран-при Японии четыре раза прерывали красными флагами из-за горевшей травы на обочинах.
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