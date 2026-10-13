Посла Бельгии в Москве вызвали в МИД России

Посол Бельгии в Москве Мишель Жеребцофф был вызван в МИД РФ. Это следует из сообщения пресс-службы ведомства.
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Помню рекламу МММ в 90-х. Там король Бельгии за эту компанию зажигал. Вряд ли они способны на что-то большее.