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Sohu: США создали преступную банду ради кражи активов РФ

Sohu: США создали преступную банду ради кражи активов РФ

Обозреватели портала Sohu заявили, что Соединенные Штаты Америки прибегают к использованию неудачных и трудоёмких мер, «сколотив преступную банду», для того, чтобы присвоить себе активы Российской Федерации.

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