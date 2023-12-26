Обозреватели портала Sohu заявили, что Соединенные Штаты Америки прибегают к использованию неудачных и трудоёмких мер, «сколотив преступную банду», для того, чтобы присвоить себе активы Российской Федерации.
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