Рассекречены документы о подготовке вермахтом эстонских диверсантов для атак на северные регионы СССР в годы ВОВ

Разведки Германии и Финляндии в 1942 году использовали своих подручных из числа эстонских карателей для захвата железнодорожных объектов в северной части европейской части Советского Союза, чтобы помешать снабжению Красной армии, в том числе осуществлению поставок от союзников, что способствовало успеху наступательных операций немецкой армии.
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