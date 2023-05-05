Рассекречены документы о подготовке вермахтом эстонских диверсантов для атак на северные регионы СССР в годы ВОВ

Разведки Германии и Финляндии в 1942 году использовали своих подручных из числа эстонских карателей для захвата железнодорожных объектов в северной части европейской части Советского Союза, чтобы помешать снабжению Красной армии, в том числе осуществлению поставок от союзников, что способствовало успеху наступательных операций немецкой армии.