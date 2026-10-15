Министр энергетики Эстонии Эркки Кельдо заявил о намерении обсудить с латвийским коллегой вопрос прекращения работы участка российского газопровода, который Россия использует для поставки газа в Калининградскую область через страны Прибалтики.
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Пора этих прибалтов крепко наказать.