Зудина рассказала, с кем изменяла Олегу Табакову: «Влюбилась сильно и откровенно, как в него»

Актриса Марина Зудина, которой приходится мириться со смертью любимого супруга уже почти 4 года, побеседовала на тему взаимоотношений с Олегом Табаковым с представителем издания «Домашний очаг» и представила, как сложилась бы их жизнь, если бы Олег Павлович уличил бы ее в изменах.