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РБК СТИЛЬ

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Не Патриками едиными: 12 ресторанов в неочевидных районах Москвы

Не Патриками едиными: 12 ресторанов в неочевидных районах Москвы

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» «Лолита» «Рестик» Limbo 6pm bread kitchen Rebecca bistro Leo Masa Madre Pop Up Aquamarine La Raquette by Pinskiy&Co Di Nulla Пекарня «Ухват» «За Крышей» Еще несколько лет назад гастрономическая и светская жизнь столицы была сосредоточена на нескольких улицах вокруг Патриарших прудов.

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