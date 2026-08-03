Не Патриками едиными: 12 ресторанов в неочевидных районах Москвы

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» «Лолита» «Рестик» Limbo 6pm bread kitchen Rebecca bistro Leo Masa Madre Pop Up Aquamarine La Raquette by Pinskiy&Co Di Nulla Пекарня «Ухват» «За Крышей» Еще несколько лет назад гастрономическая и светская жизнь столицы была сосредоточена на нескольких улицах вокруг Патриарших прудов.