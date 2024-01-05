Дрессировщик рассказал о "мерзнущих" на улице под Челябинском верблюдах

Скриншот видео Верблюды, которые якобы замерзают на улице в Копейске Челябинской области, живут на самом деле в стойле и способны выдерживать температуры до минус 40 градусов, рассказал дрессировщик и хозяин цирковых зверей Максим.
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