Новосибирская область вошла в список лучших регионов России по организации детского отдыха

Итоги всероссийского конкурса подвели среди 74 регионов страны.В России подвели итоги конкурса среди регионов страны по организации летнего оздоровительного отдыха для детей – Новосибирская область оказалась в числе лучших.
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