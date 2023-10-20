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Новосибирская область вошла в список лучших регионов России по организации детского отдыха

Новосибирская область вошла в список лучших регионов России по организации детского отдыха

Итоги всероссийского конкурса подвели среди 74 регионов страны.В России подвели итоги конкурса среди регионов страны по организации летнего оздоровительного отдыха для детей – Новосибирская область оказалась в числе лучших.

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