Стало известно, когда завершится строительство школы в пензенской «Заре»

Прокурор региона Дмитрий Горшков осмотрел ход строительства образовательного учреждения. Прокуратура Пензенской области следит за выполнением национального проекта и эффективностью расходов бюджетных средств.
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