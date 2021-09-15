Какую тайну Иисуса хранили рыцари-тамплиеры?

Сергей РусеевРелигияКакую тайну Иисуса хранили рыцари-тамплиеры?Христианская религия стала государственной в Римской империи, только в IV веке, спустя 350 лет после смерти Иисуса.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр КазначеевПолностью извратив учение Христа наши пастыри живут припеваючи в золоте и благах не присущих Учения Его,Вера нечто личное,а религия выход за грань Священного. Поверю попам ,если станут проповедывать в простых рясах,босыми и призывать не к смирению,но к справедливостиКомментировать
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