Великая Евразия

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Какую тайну Иисуса хранили рыцари-тамплиеры?

Какую тайну Иисуса хранили рыцари-тамплиеры?

Христианская религия стала государственной в Римской империи, только в IV веке, спустя 350 лет после смерти Иисуса.

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Александр Казначеев
Полностью извратив учение Христа наши пастыри живут припеваючи в золоте и благах не присущих Учения Его,Вера нечто личное,а религия выход за грань Священного. Поверю попам ,если станут проповедывать в простых рясах,босыми и призывать не к смирению,но к справедливости

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