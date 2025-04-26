Минниханов: «Родная речь испокон веков несет в себе великое наследие предков»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов обратился к жителям республики с торжественным поздравлением по случаю Дня родного языка и дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.
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