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Морская авиация ЧФ отработала полёты с корабля в Чёрном море

Морская авиация ЧФ отработала полёты с корабля в Чёрном море. Вертолёт Ка-27ПС Черноморского флота отработал взаимодействие с патрульным кораблем, выполняющим задачи по патрулированию акватории Чёрного моря и защите гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины.

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