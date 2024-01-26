Морская авиация ЧФ отработала полёты с корабля в Чёрном море. Вертолёт Ка-27ПС Черноморского флота отработал взаимодействие с патрульным кораблем, выполняющим задачи по патрулированию акватории Чёрного моря и защите гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины.
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