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В России появился первый шагающий четырехногий робот: Новости ➕1, 21.10.2021

В России появился первый шагающий четырехногий робот: Новости ➕1, 21.10.2021

В МГУ представили первого российского шагающего четырехногого робота. Его создатели — инженеры НИИ механики университета.

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