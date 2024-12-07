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FinFax - Новости банков и вкладов

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Центробанк РФ обеспокоен инфляцией, возможно, повысит ключевую ставку

Центробанк РФ обеспокоен инфляцией, возможно, повысит ключевую ставку

Центробанк РФ продолжает оказывать косвенное влияние на курс национальной валюты. Однако, как отметил бывший министр финансов России Михаил Задорнов на XXII Российском облигационном конгрессе, в условиях отсутствия золотовалютных резервов эти меры имеют очень слабый эффект, сообщает РИА Новости.

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