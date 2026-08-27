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Комплексы С-500 уже защищают Москву: Шаландин рассказал о новейшей ПВО России

Комплексы С-500 уже защищают Москву: Шаландин рассказал о новейшей ПВО России

Новейшие комплексы С-500 и С-550, разрабатываемые концерном "Алмаз-Антей", уже поступают в войска — несколько полков перешли на С-500, которые защищают критически важные объекты Москвы и Санкт-Петербурга.

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