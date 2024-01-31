ВС РФ пресекли 11 попыток ВСУ усилить позиции на южнодонецком направлении

Бойцы группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) РФ в течение суток пресекли 11 попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилить передовые позиции и провести ротацию живой силы на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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