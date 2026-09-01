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Binance скорректирует коэффициенты обеспечения для 11 активов, включая ZEC, 4 сентября

Binance скорректирует коэффициенты обеспечения для 11 активов, включая ZEC, 4 сентября

Binance скорректирует коэффициенты обеспечения по 11 активам, включая Zcash (ZEC), изменения вступят в силу 4 сентября, часть более широкого обновления коэффициентов обеспечения и уровней кредитного плеча, отмеченного биржей на сентябрь.

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