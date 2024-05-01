Источник: Эдриан Ньюи встретился с Вассёром и подписал контракт с Ferrari Getty Images / Red Bull Content PoolГлава технического штаба Red Bull Racing Эдриан Ньюи провел переговоры с руководителем Ferrari Фредериком Вассёром, сообщает итальянская Gazzetta dello Sport.
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