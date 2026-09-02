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Царьград

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Эрдоган ожидает визита Путина: даты еще не определены

Эрдоган ожидает визита Путина: даты еще не определены

Анкара ожидает визит президента РФ Владимира Путина, однако даты пока не утверждены. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом России ключевые вопросы двусторонней повестки в Бишкеке, назвав переговоры плодотворными.

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